Futamgyőzelem sem volt elég az F3-as bajnoki címhez az őrülten izgalmas zárónapon

Óriási izgalmakat követően Victor Martins vált a 2022-es év Forma-3-as bajnokává, miután negyedik helyen zárta az Olasz Nagydíjat.

A futamot megelőzően többen is pályáztak még a bajnoki címre, de Oliver Bearman a hatodik helyről rajtolt, míg Isack Hadjar csak a 16. pozícióból indult. Remekült kezdett azonban Zane Maloney, aki azonnal élre ugrott, csakhogy két versenyző az első körben kiesett, így biztonsági autós fázis következett, amely után beragadt az éllovas.

LAP 1/22 ⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Vidales and Villagomez are OUT ❌

The two drivers make contact ahead of Turn 6

Drivers are both OK and out of the car #ItalianGP #F3Finale pic.twitter.com/cWWQWFoZDs

— Formula 3 (@FIAFormula3) September 11, 2022