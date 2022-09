Vakmerő galamb: a pálya közepén, a haladó versenyautók között sétálgatott

A zandvoorti versenyhétvégén a Forma-1-esek előtt a Forma-2 mezőnye is kihajtott a pályára a főfutamra, amit a brazil Felipe Durgovich nyert meg, aki már 70 ponttal vezet a pontversenyben.

Az F2-esek versenyén készült vagány felvétel egy galambról, aki úgy sétálgatott a pályán a biztonsági autó mögött haladó versenyautók között, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne.

A kötélidegekkel rendelkező madárnak nem esett baja, repülve hagyta el végül az aszfaltot, miután már mögötte is megjelentek az autók és ezt vélhetően már ő is veszélyesnek ítélte meg. Egyébként már a Forma-1 szombati időmérőjén feltűntek a galambok a pálya szélén, és akkor sem nagyon izgatták fel magukat azon, hogy száguldoznak mellettük.

These pigeons are built different 😭pic.twitter.com/TSE6HIITbH

— F1 Reaction Pictures (@FormulaReaction) September 4, 2022