„Remélhetőleg igazi gálameccsel búcsúzunk majd” – negyedjére is kikapott az Eb-n a kosárválogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott sima vereséget szenvedett a litván csapattól kedden az Európa-bajnokság kölni csoportjának a negyedik fordulójában, így továbbra is nyeretlen.

A litvánok annak a tudatában kezdte meg a negyedik fordulós mérkőzést, hogy győzelem esetén marad esélye a továbbjutásra, ami meg is látszott a kezdésen. A magyarok 7-6 után sorozatban 9 pontot kaptak, ezért Ivkovics Sztojan 9-17-nél időt kért, amit követően zárkóztak is a magyarok négy pont különbségre. A második negyedben Perl Zoltán triplájával egy pontra csökkent a távolság (23-24), sőt vezetést is szereztek a mieink, de két dobott pontra 15-öt kapott a csapat, a nagyszünetre pedig 33-48 volt az állás.

Térfélcsere után Váradi Benedek ujjsérülés miatt már nem állt rendelkezésre, és 42-62-nél eldőlni látszott a mérkőzés, főleg miután az utolsó játékrész már 52-75-ről indult. A hátralévő időre már nem maradt számottevő izgalom, a rivális magabiztosan őrizte előnyét, és sikerével életben tartotta nyolcaddöntős esélyeit.

Kidőlt az első számú irányítónk, és a mi játékunk nagyban függ az 1-es poszttól. Onnantól már csak túlélésre játszottunk. Holnap remélhetőleg igazi gálameccsen búcsúzunk majd

– mondta Ivkovics Sztojan Váradi kieséséről és a mérkőzésről összefoglalólag.

„Folyatamosan dolgozunk az összhangon, és csapatként akarunk fejlődni. Holnapra is azt tervezzük, hogy megverjük a németeket” – közölte a válogatott centere, Golomán György.

A négy vereséggel álló magyar csapat szerdán 20.30-tól fejezi be Eb-szereplését a házigazda németek ellen.