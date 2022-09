Körömrágós meccsen, hatgólos hátrányból nyert döntőt a veszprémi kézicsapat

A címvédő Telekom Veszprém 32-30-ra legyőzte a horvát PPD Zagrebet a férfi kézilabda SEHA Liga fináléjában, a Zárában (Zadar) rendezett négyes döntő vasárnapi játéknapján.

A veszprémi keretből ezúttal is Bjárki Már Elísson és Gasper Marguc hiányzott kisebb sérülés miatt. Zvonimir Srna vezérletével jól kezdtek a horvátok, és mivel a kapuban Aljaz Panjtar remekelt, Momir Ilic vezetőedző 10-6-nál időt kért, majd Rodrigo Corrales helyett Vladimir Cuparát küldte a kapuba. Támadásban és védekezésben is összeszedettebb, pontosabb volt a magyar válogatott Leimeter Csabát is soraiban tudó PPD Zagreb, és amilyen jól kezdte, olyan jól zárta az első félidőt, így a szünetben már 19-13-ra vezetett, írja tudósításában az MTI.

A második félidőben hatékonyabban védekezett a Veszprém, egy-két hibától eltekintve támadásban is jól teljesített, ennek köszönhetően a 48. percben egyenlített (25-25), ám ezután Ilicnek kétgólos hátrányban megint időt kellett kérnie. Az újabb egyenlítés után Omar Jahja nem először rontott kihagyhatatlannak tűnő ziccert. Az utolsó két percben emberelőnyben kézilabdázhatott a Veszprém, amely 31-30-nál vezetett először az egész mérkőzésen, majd Vladimir Cupara bravúrral védett, egy újabb időkérés után pedig Rasmus Lauge Schmidt beállította a végeredményt.

A kapusok közül Cupara tíz lövést védett, Corrales egyet sem, a horvátoknál Panjtar 11, Dino Slavic három védéssel zárt.

A veszprémiek hatodszor szerepeltek a regionális nemzetközi sorozatban, minden alkalommal fináléba jutottak és ötödször lettek bajnokok.