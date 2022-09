Ellenfelét leiskolázva jutott a SEHA Liga döntőjébe a Veszprém

A címvédő Telekom Veszprém 41-27-re legyőzte az északmacedón Eurofarm Pelisztert a férfi kézilabda SEHA Liga elődöntőjében.

A négyszeres győztes Veszprém hatodszor szerepel a SEHA Ligában, amelynek elődöntőjében Bjárki Már Elísson és Gasper Marguc játékára nem számíthatott kisebb sérülés miatt.

Kapusának lecserélésével létszámfölényt teremtett támadásban a Peliszter, ám hibáit kihasználva a magyar együttes a hatodik perc után ellépett négy találattal. A védekezés egyik oldalon sem működött megfelelően, így 16 perc alatt 25 gól született.

Még húsz perc sem telt el, amikor az Eurofarm már másodszor kért időt, sőt kapust is cserélt, de a játék képe nem változott, így a szünetre eldőlt a meccs (24-16).

A 34. percben már tíz gól volt a különbség, és a címvédő a folytatásban is remekelt, szinte minden támadását gólra váltotta, védekezésben pedig egyre hatékonyabb volt. A Magyar Kupa-címvédő a hajrában is rendkívül magabiztosan kézilabdázott, így a vártnál is simábban és nagyobb különbséggel nyert.

Vladimir Cupara 11 védéssel, Mikita Vajlupov nyolc, Manuel Strlek, Omar Jahja és Andreas Nilsson pedig egyaránt hat góllal járult hozzá a sikerhez. A két csapat harmadszor találkozott egymással tétmérkőzésen, és egy vereség mellett másodszor győzött a Veszprém, amelynek a vasárnap esti fináléban a horvát PPD Zagreb lesz az ellenfele.