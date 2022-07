Pogacartól elvették a sárga trikót a Touron, de mosolyogva gratulált hozzá

Tadej Pogacar elveszítette a sárga trikót a Tour de France szerdai, 11. szakaszán.

A mintegy 4000 méter szintemelkedésű etap elején húszfős élboly alakult ki, majd a Col du Télégraphe-on megindultak a támadások is. Az összetett esélyesei hatvan kilométerre a cél előtt négyen maradtak együtt: Pogacart sorozatos támadásokkal tette próbára a Jumbo-Visma két társkapitánya, Jonas Vingegaard és a háromszoros Vuelta a Espana győztes szlovén Primoz Roglic, valamint a 2018-as nyertes brit Geraint Thomas az idei Tour legmagasabb pontjáig vezető emelkedőn.

It’s fully kicked off at #TDF2022 following the Col de Télegraphe.@GeraintThomas86 is in an elite GC group alongside Pogacar, Roglic and Vingegaard pic.twitter.com/3MduClO5WI

