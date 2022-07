Bíró Attila: Az amerikaiak favoritok, de ha valaki, akkor mi meg tudjuk őket szorítani

A női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila szerint az Egyesült Államok számítanak a világbajnoki döntő esélyeseinek, de a magyar csapat meglepetést okozhat.

Az amerikaiak Olaszországot – amelytől a csoportkör során történetesen kikapott Magyarország – lehengerlő játékkal verték 14-6-ra, de az egész tornán a Hollandia ellen négy góllal nyert meccsük volt a legszorosabb eredményük. A mieink ezzel szemben egy góllal múlták fölül a hollandokat, Bíró Attila pedig már annak is örült a lefújás után, hogy biztosan érmet nyer a csapatával.

Ez a csapat velem még nem nyert vb-n érmet, ennek a győzelemnek ez is növeli az értékét

– fogalmazott az elődöntő után.

A kapitánynak volt ideje elemezni a vébén történteket, sőt már videón megnézte csapatával a döntős ellenfél játékát is, így az utolsó mérkőzés előtt nyilatkozhatott az esélyekről.

„Az elmúlt évek eredményei alapján mi vagyunk az esélytelenebb csapat. Ha itthon játszunk, ha nem, valljuk be, az amerikaiak eredménysora és játéka favorittá teszi őket. Amellett, hogy ezzel leveszem a terhet a játékosaimról, ez az igazság is, ugyanakkor azt is tudom, ha valaki, akkor mi meg tudjuk őket szorítani, sőt, meg is tudjuk őket verni”

– mondta Bíró a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

A szakember szerint a sikerhez mindennek stimmelnie kell, az ausztrálok elleni védekezés mellett a hollandok elleni támadójátékra lesz szükség. Ugyanakkor a kapitány szerint önbizalmat adhat, hogy az olimpián sikerült legyőzni az „űrvízilabdát játszó” amerikai csapatot.

„Közelítünk feléjük, szeretnénk bebizonyítani, hogy az olimpia csoportkörében felettük aratott győzelmünk nem a véletlen műve volt. Nincs olyan csapat a jelenlegi mezőnyben, amelyik elmondhatja ezt magáról.”

A női pólócsapat este nyolc órától mérkőzik meg az Egyesült Államok legjobbjaival.