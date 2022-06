Felsóhajthatnak a magyar kézilabda szerelmesei

A férfiaknál és a nőknél is szabadkártyával indulhat egy magyar csapat a kézilabda Bajnokok Ligájában, a Telekom Veszprém és az FTC Rail-Cargo Hungaria is főtáblás lesz.

Az európai szövetség (EHF) honlapján hétfőn jelentették be, hogy a már korábban biztos főtáblás klubok mellett melyek szerepelhetnek az elitsorozat 2022/23-as szezonjában. A férfiaknál és a nőknél is két-két csapat lesz majd érdekelt a BL-ben, a Szeged és a Győr bajnokként kvalifikálta magát a sorozatba. A döntési szempontok között a csapatok korábbi eredményei mellett a csarnokhelyzetet és a televíziós közvetítéseket is figyelembe vették.

Kapcsolódó Veszprémben nehezen viselik, hogy négyből háromszor verték a Szegedet, mégse lettek bajnokok Szóba kerültek az új igazolások is, és a vezérigazgató elmondta, az elmúlt években sosem tapasztalt olyan csapategységet, mint most.

A férfi és női BL-ben is 16-16 csapat indul, amelyeket két nyolccsapatos csoportba sorsolnak. A nők szeptember 10-11-én, a férfiak 14-15-én kezdik a BL következő idényét.