Veszprémben nehezen viselik, hogy négyből háromszor verték a Szegedet, mégse lettek bajnokok

Ludovic Fabregas és Hugo Descat személyében két francia olimpiai bajnok érkezik jövő nyáron a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatába.

A Veszprém Handball Team Zrt. csütörtöki sajtótájékoztatóján Nagy László sportigazgató bejelentette az Európa-bajnok svéd Lukas Sandell és az Eb-ezüstérmes spanyol Agustín Casado Marcelo leigazolását is, akik szintén jövőre csatlakoznak a Magyar Kupa-győztes együtteshez. Mind a négy játékos szerződése két évre szól, és valamennyien bevethetők támadásban és védekezésben is.

A balszélső Descat jelenleg a Montpellier-t, a beálló Fabregas a Bajnokok Ligája-címvédő Barcelonát, a jobbátlövő Sandell a dán Aalborgot, az irányítóként és balátlövőként is bevethető Casado pedig a Logrono La Rioja együttesét erősíti.

„Egy jó értelembe véve vérmes karakter érkezik a csapatba, aki a hozzáállásával, az edzésmunkájával és a meccseken mutatott teljesítményével példaértékű tagja lesz a keretünknek” – mondta a 29 éves Descat-ról Nagy László. A 25 éves világbajnok Fabregasról úgy vélekedett, hogy karizmatikus személyisége a jelen kézilabdasportjának, minden csapat szívesen látná a soraiban.

„Komplett játékos, aki igen nagy potenciált lát csapatunk jövőjében, mi pedig nagyon büszkék vagyunk a leigazolására” – tette hozzá.

Az ugyancsak 25 éves, világbajnoki ezüstérmes Sandell kapcsán a sportigazgató arról beszélt, hogy a jobbátlövők közül

a nagyon nagyon jó játékosok elkötelezték magukat a legnagyobb klubokhoz, az ő megszerzésükhöz nagyon komoly pénzeket kellett volna mozgatni, ami ellentétes a klubfilozófiánkkal

Hangsúlyozta, a svéd kézilabdázó is hasznukra lesz, ugyanis középtávolról és kilenc méterről is hatékonyan lő, a beállókat és a szélsőket is remekül mozgatja, illetve védekezésben is jó teljesítményre képes.

„Meggyőződésem, hogy ő is fontos láncszeme lesz a csapatnak”.

A 26 éves Casadóról Nagy László elmondta, hogy az előző szezonban robbant be az európai kézilabdás köztudatba, több kérője is volt, ezért nem sokat tanakodtak a szerződtetése előtt.

„Igyekszünk fiatal csapatot kialakítani, hogy hosszabb távon gondolkodhassunk. Ő a kollektív játékban is nagyon erős, intelligens játékos” – magyarázta.

A veszprémiek már korábban bejelentették, hogy idén nyáron a spanyol jobbátlövő Jorge Maqueda és az északmacedón balátlövő Dejan Manaszkov távozik, az izlandi Bjarki Már Elísson, az egyiptomi Jehja el-Deraa, a fehérorosz Mikita Vajlupov és a szerb Dragan Pechmalbec pedig érkezik.

Csík Zoltán vezérigazgató csütörtökön kijelentette, nem elégedett a legutóbbi szezonnal, hiszen a minimális célkitűzésnek, a bajnoki cím visszahódításának nem tudtak eleget tenni. Hozzátette, tavaly négy alapemberük távozott, három magyar játékos érkezett a keretbe, amelynek élére új szakmai stábot neveztek ki, ezért nem voltak bizakodóak a jövőt illetően, nem láthatták előre, hogyan fog működni az új edzőpáros és a megbolygatott játékosállomány.

A csapat végül 58-58-as gólkülönbséggel, idegenben szerzett kevesebb góllal maradt alul a Pick Szegeddel szemben az NB I döntőjében. A klubvezető emlékeztetett, hogy nem volt reális cél a négy közé jutás a Bajnokok Ligájában, mégis sikerült, így az övék a negyedik legjobb csapat Európában. Kölnben az elődöntőben 37-35-re kapott ki a magyar csapat a lengyel Lomza Vive Kielcétől, a bronzmérkőzést pedig a döntetlenre végződött rendes játékidőt követően hétméteres-párbajban veszítette el a német THW Kiellel szemben.

Csík közölte, nagy csalódás számukra, hogy a kölni szereplésük nem mindig rajtuk múlt, és minden sportdiplomáciai eszközzel tenni fognak érte, hogy ilyesmi többet ne forduljon elő, ezzel a játékvezetői tévedésekre utalt.

„Momir Ilic vezetőedző tavaly azt mondta, csapategységre, családias légkör megteremtésére törekszik, és ezt maradéktalanul teljesítette. Ilyen csapategységet az elmúlt hat évben nem láttam, ezzel maximálisan elégedett vagyok” – mondta Csík Zoltán.

Felidézte, meggyőző, jó játékkal megnyerték a Magyar Kupát, ez része volt annak a folyamatnak, amikor kezdett összeállni és jól játszani a csapat.

A sors vagy a rendszer igazságtalansága, hogy három győzelmünk és egy vereségünk volt az elmúlt szezonban a Szeged ellen, de azon az egyen elveszítettük a bajnoki címet

Hozzáfűzte, a szurkolók és a helyi támogatók teljes mértékig visszatértek a csapat mellé, a pénzügyi hátterük pedig továbbra is stabil.

A következő idény célkitűzéseinek ismertetését azzal kezdte, hogy vissza kell szerezniük a bajnoki címet. Mint kifejtette, a Pick Szeged „szépen gyűjtögeti a bajnoki címeket, erősödik, fejlődik”, a versenyfutásuk nagyon nemes, fej fej melletti csatává érlelődött, de „nem lehet más a célunk, mint növelni bajnoki címeink számát”.

Mivel idén nem lettek bajnokok, szabadkártyáért kell folyamodniuk a BL-ben. Jó esélyük van rá, hogy megkapják, akkor pedig az idei tapasztalatokra építkezve a négyes döntőbe kell jutniuk.

Ha pedig ez sikerül, akkor el kell érnünk egy olyan eredményt, ami már kijár nekünk

– közölte a vezérigazgató.

Hangsúlyozta, továbbra is cél a fiatal magyar játékosok rendszerbe illesztése, sőt a domináns szerepvállalásuk nem egy lehetőség, hanem egy elvárás. Szintén elvárás a csapategység, az idén kialakult nagyon komoly kohézió fenntartása, vagyis az új játékosok beillesztése.