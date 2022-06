Rossz motorosról közöltek halálhírt a világ legveszélyesebb versenyén

A man-szigeteki verseny szervezői bejelentették az egyik induló halálát, de kiderült, hogy másik pilóta veszítette életét.

It is with deep sadness that we can confirm the passing of Olivier Lavorel following an incident on the opening lap of the first Sidecar Race of the 2022 Isle of Man TT Races.

We extend our deepest sympathies to Olivier’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/HDAY8Vt5GG

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 4, 2022