Megint megműtötték a peches sztármotorost

Sikeres karműtéten esett át Marc Márquez nyolcszoros világbajnok spanyol motoros, aki így már a következő szezonra készül. A MotoGP-ben hatszoros győztes sztár múlt szombaton jelentette be, hogy újra, immáron negyedszer is műteni kell a karját, amivel 2020 óta bajlódik. A 29 esztendős Márquez a minnesotai Rochesterben lévő Mayo Klinikán esett át az operáción, még pár napig az Egyesült Államokban marad, majd hazájában folytatja a rehabilitációt – egyelőre nem tudni, mikor tér vissza.

A pilóta az egész 2020-as szezont kihagyta, mert júliusban, az idénynyitó Spanyol Nagydíjon bukott, és eltörött a felkarja, amit megoperáltak.

Később azonban másodszor is műteni kellett, mert otthonában, ablaknyitás közben elmozdult az egyik beültetett lemez.

A harmadik orvosi beavatkozást 2020 decemberében végezték el, mert a kezelések ellenére a vártnál lassabban gyógyult a sérült testrész.

Az előző idényben Márquez újra versenyzett, de tavaly a kiújult kettős látásával kellett megküzdenie, végül akkor is idő előtt fejezte be az idényt, amely során három futamgyőzelmet aratott. Idén a szezon második versenyén, Indonéziában bukott hatalmasat, majd újra előjött a kettős látása, ami miatt Argentínában nem is állt rajthoz. Amely futamon elindult, azon szerzett pontot is, jelenleg 60-nál jár, és a vébé kilencedik helyén áll.