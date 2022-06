Rémisztő jelenet a MotoGP-n: lefejelte az egyik versenyző az előtte haladó motor kerekét

Rémes látvánnyal indult a MotoGP Katalán Nagydíja, miután az első kanyarban balesetet szenvedett Nakagami Taka.

A japán versenyző nem csak elesett a motorral, hanem az előtte haladó Pecco Bagnaia hátsó kerekét is lefejelte, miközben Álex Rins is felbukott miatta. Nakagamit ezek után hordágyon vitték azonnal az orvosi vizsgálatokra.

nakagami hitting pecco’s rear tyre with his head. Luckily he’s well #MotoGP pic.twitter.com/Ic9OjyoTRx

— Eudald Lladó (@eudaldllado22) June 5, 2022