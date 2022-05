Év végén kiszáll a MotoGP-ből a Suzuki

A gyorsaságimotoros-világbajnokságban szereplő Suzuki az idény végén kiszáll a sorozatból.

A japán gyártó 2002 és 2011 között szerepelt először a királykategóriában, majd 2015-ben visszatért még nem erősítette meg a hírt, de az összes jelentős híroldal, szakportál és újságíró tényként közölte a hírt.

Wow. WOW. Suzuki will LEAVE MotoGP at the end of 2022.

Just had it confirmed by some of the team. They were told today.

— Simon Patterson (@denkmit) May 2, 2022