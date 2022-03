A MotoGP címvédője fagyit vett az őt üldöző kisgyerekeknek

A hétvége legaranyosabb történetét egyértelműen a MotoGP címvédője, a francia Fabio Quartararo szállította, aki egy csapat gyereknek vett fagylaltot.

Az idény első futamáz Indonéziában rendezték, ahol néhány kisgyerek folyamatosan a francia pilótát üldözte, hogy karkötőket adjanak el neki. A nagy találkozás végül összejött, Quartararo pedig egyáltalán nem bánta, sőt kedvességből vásárolt a gyerekeknek fagyit. Egy paddock közelében dolgozó újságíró, Simon Patterson osztotta meg a sztorit, ám arra sajnos nem tért ki, végül vett-e karkötőt is.

Respect. Local kids have been chasing the paddock all week to buy bracelets from them – and rather than get annoyed, @FabioQ20 buys them all ice cream 👏🍦 pic.twitter.com/q7PFcQegig

— Simon Patterson (@denkmit) March 21, 2022