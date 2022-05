Őrizetben marad Moszkvában az amerikai kosarassztár

Már hetekkel ezelőtt letartóztattak egy amerikai kosarast Moszkvában, de a világ csak most értesült róla

Júniusig őrizetben marad Brittney Griner kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázó, aki februárban drogbirtoklás miatt került rács mögé Moszkvában.

Az Euroliga-címvédő Jekatyerinburg és a WNBA-s Phoenix Mercury világbajnok centerének az ügyvédje a pénteki meghallgatás után közölte, hogy még egy hónapig meghosszabbították védencének a tárgyalás előtti fogva tartását.

A 31 éves játékost a seremetyjevói repülőtéren állították elő, mivel a táskájában elektromos cigarettához tartozó, kannabisz tartalmú olajat találtak.

Az orosz vámhivatal nagy mennyiségű kábítószer csempészete miatt indított eljárást Griner ellen, akire 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható.

Griner az egyetlen játékos az amerikai egyetemi kosárlabda történetében, aki 2000 pont mellé legalább 500 blokkot is összehozott, ráadásul előszeretettel mutatott be zsákolást, ami a női mezőnyben nem túl gyakori. Griner azon kevesek közé tartozik, akik meg tudták nyerni az egyetemi bajnokságot, az olimpiát, az Euroligát és a WNBA-t is.