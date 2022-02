„Nem akarok háborút Ukrajnában” – kamerákon keresztül üzent az olimpikon

A téli olimpián versenyző Vladiszlav Heraszkevics nagy felfordulást okozott, miután politikai üzenetet közvetített a kamerákon keresztül.

Az ukrán szkeletonos egy táblát tartott föl pénteken, amelyen egy rövid, de annál határozottabb felirat állt:

ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych held up a sign that read “no war in ukraine” after finishing a run at the olympics. pic.twitter.com/2an00J9KSy

