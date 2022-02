Egy esés kiszúrt a magyar csapattal, de így is megvan a bronz az olimpián

A magyar mixváltó egy szerencsétlen, és vétlen esés miatt végül nem az aranyért csatázott, de így is a harmadik helyen végzett a gyorskorcsolyázók versenyében a pekingi téli olimpián.

A magyar csapat a negyeddöntőben, majd az elődöntőben is első helyen jutott tovább, az elődöntős futamban ráadásul két riválist, az oroszokat és az amerikaiakat is kizárták, miközben a mieink szép versenyzéssel végeztek az első helyen.

A döntőben ugyanaz a négyes kezdett, mint az elődöntőben, azaz Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaoang (a negyeddöntőben még John-Henry Krueger indult) és Liu Shaolin Sándor alkotta a magyar csapatot.

A kezdés után ketten is elestek – köztük Jászapáti –, de egyből visszafújták a rajtot. A magyar váltó a negyedik helyen kezdett, de az első kör végére a fiúk a harmadik helyre hozták fel a csapatot. Kónya aztán a második helyen váltott, de egy kanadai esés őt is elsodorta, így visszaesett a magyar csapat a negyedik helyre. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor végigmentek, negyedik helyen értek a célba. A számot Kína nyerte, Olaszország lett a második.

Kanadát viszont hosszas videózás után kizárták, így meglett a magyar bronzérem.

Ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolya második olimpiai érme, 2018-ban a férfiváltó aranyat nyert. Az egyéni számok, valamint a fériváltó ráadásul még később szerepel a programban.

Az oroszok és az amerikaiak elődöntős kizárása miatt a B döntőben csak Kazahsztán és Hollandia versenyzett, végül utóbbi győzött.

A mixváltóról

Míg korábban műkorcsolyában szerzett hat érmet Magyarország a téli olimpiákon, addig Phjongcshangban egy csapásra a rövidpályás gyorskorcsolya vált a legsikeresebb sportágunkká azzal, hogy a férfiváltó aranyérmet nyert.

Az olimpiai programban bemutató sportágként 1988-ban debütált a sportág, majd 1992-ben már érmeket is osztottak Albertville-ben. Bár a váltók már a franciaországi olimpia óta szerepelnek a programban, a mixváltó csak most, Pekingben debütál, a világkupán is csak a 2018-19-es szezon óta szerepel a programban ez a szám, ráadásul sem vébén, sem Eb-n nem volt eddig. Magyarország a vk-n a harmadik legeredményesebb nemzet két arany- és egy ezüstéremmel.

A többi számban

Jászapáti Petra futammásodikként továbbjutott a női 500 méter selejtezőjéből, míg Kónya Zsófia kiesett. A kvalifikációban a 32 indulót nyolc futamba sorolták, melyekből az első két helyezett, valamint a négy legjobb harmadik került a hétfői negyeddöntőbe. Jászapáti biztos továbbjutóként ért be, míg Kónya két tizeddel maradt le a negyeddöntőről.

A férfiak ezer méteres versenyében a 2018-ban honosított Krueger John-Henry (aki Phjongcshangban még amerikai színekben volt ezüstérmes ezen a távon), Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang is futamgyőztesként lépett tovább a következő körbe. Mindhárom magyar – köszönhetően világkupa-helyezésüknek – a legjobb, egyes pályáról rajtolhatott.

Vegyes váltó 1. Kína (Csü Csun-jü, Fan Ko-hszi, Vu Ta-csing, Zsen Ce-vej) 2:37.348 perc

2. Olaszország (Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel) 2:37.364

3. Magyarország (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia) 2:40.900