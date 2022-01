Azt hitte, egy kedves fiatal segít neki, de kiderült, hogy a háromszoros világbajnok Peter Sagan az

A 63 éves Willie McColl a Kanári-szigeteken kerékpározott, ám nem volt szerencséje, mert kétszer is defektet kapott. Bár vitt magával tartalék belsőt, csak egyet, így a másodjára már tehetetlenül állt az út szélén és abban bízott, hogy az arra bringázók majd kisegítik.

Ebben már szerencséje volt, megállt ugyanis segíteni neki „egy csapat fiatal”, ahogy ő hívta őket a road.cc cikke szerint. Aztán feltűnt neki, hogy csapattrikóban vannak a kisegítői, így megkérdezte az egyiküktől, hogy esetleg versenyző-e. Michael Goglnek tette fel a kérdést, aki a hatodik lett tavaly a Strade Bianche-n.

– mutatott rá az épp a defektes abroncson ügyködő háromszoros országút világbajnokra Gogl.

Nice story, as mentioned in this week’s @cycling_podcast about a friend of my dad. Willie McColl was riding in Gran Canaria yesterday when he punctured having run out of spare tubes. Some riders stopped to help him fix it.

Take a bow, Peter Sagan. 👏https://t.co/whoWuthOa4 pic.twitter.com/BvknKaLYAk

— Richard Moore (@richardmoore73) January 26, 2022