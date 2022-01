Óriási kapushiba miatt nem nyertek a lengyelek a kézi-Eb-n

Lengyelország 29-29-es döntetlent játszott az orosz csapattal a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában.

A két nappal korábban mutatott kiábrándító produkciójuk után a lengyelek – akik 28-18-ra kikaptak a svédektől – ezúttal jól küzdöttek, Mateusz Zembrzycki bravúrosan védett, így az oroszok hiába vezettek nyolc perc után 5-2-re, ellenfelük a 24. percben egyenlített (9-9), sőt a szünetben vezetett is, írta az MTI.

A 37. percig tudta tartani egy-kétgólos előnyét a lengyel csapat, ezután megint sokat hibázott, a hatékonyabban védekező és lendületesebben támadó oroszok pedig fordítottak.

A hátralévő időben is többször megfordult az állás, az alacsony színvonalú meccs utolsó perce döntetlenről kezdődött. Michal Daszek három másodperccel a vége előtt emberelőnyben betalált, az oroszok időt kértek, majd Szergej Koszorotov a középkezdés után 15 méterről lőtte el a labdát, amit nem tudott kivédeni a lengyel kapus.

