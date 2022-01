A kézi-Eb amatőr hősére még vár egy állkapocs-rekonstrukció

Szombaton a kézilabdavilág meghökkentő mérkőzéseket láthatott a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti középdöntőin. Dánia óriási csatában 27-25-re verte Horvátországot, Izland fantasztikus játékkal leiskolázta a franciákat (29-21), míg Hollandia Montenegrót verte 34-30-ra.

A nap hősét utóbbi mérkőzésen ismerte meg a világ: a belga élvonalban szereplő Thijs van Leeuwen ugyanis kényszerhelyzetben csatlakozott a csapathoz, hogy végül 33 lövésből 14-et kivédve a meccs legjobbja legyen.

A hollandoknál elsősorban a kapusokat sújtotta a koronavírus, Bart Ravensbergen és Dennis Schellekens a csoportkör után dőlt ki, egy meccsen a kapusedző, Gerrie Eijlers védett, de ő is megfertőződött, otthonról pedig hasonló okok miatt Arjen Versteijnent nem lehetett behívni.

A szombati csata előtt így muszáj volt megoldást találni, így vágott neki a magyarországi útnak René de Knegt és Van Leeuwen.

A február 26-án már 35. születésnapját ünneplő sportember szerint tündérmese, ami most itt vele történik.

Csupán pénteken éjjel 23 óra körül érkezett meg Budapestre úgy, hogy külön kérésre engedték el munkahelyéről. Ő ugyanis nem profi sportoló (soha nem is volt az), heti 36 órában dolgozik. De hozta magával a laptopját is, mert két meccs között bizony be kell pótolni az elmaradását.

Montenegró ellen aztán De Knegt kezdett, de miután az első tíz percben nem járt sikerrel, az Erlingur Richardsson szövetségi kapitányt helyettesítő Edwin Kippers beküldte veterán játékosát.

He arrived yesterday, and this is his first ever #ehfeuro match: Thijs van Leeuwen in the @Handbalheren 🇳🇱 goal 🔥#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/MVEOmrI4no

— EHF EURO (@EHFEURO) January 22, 2022