Akkor se jutottunk volna tovább a kézilabda Eb-n, ha összejön az egyenlítés Izland ellen

A magyar válogatott a 15. helyen zárta a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságot, miután 31-30-ra elveszítette a csoportkör zárómeccsét Izland ellen.

A magyar csapatnak mindenképp pontra lett volna szüksége zárásként, azonban a hajrában több helyzetet is elrontott a válogatottunk, így nem sikerült 31-30-nál az egyenlítés. A csoportriválisok közül a holland válogatott szoros végjátékban egy góllal legyőzte Portugáliát. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha sikerül is 31-31-re feljönnie a mieinknek, akkor is kiestek volna a csoportkörből.

Kapcsolódó Máthé Dominik: Szégyellem magam A fiatal kézis kihagyott egy sorsdöntő hetest, de Bodó Richárd szerint a bírók is hoztak pár megkérdőjelezhető döntést a hajrában.

A hat csoport első két-két helyezettje a 12-es középdöntőbe jutott, a harmadikok közül pedig Szerbia és Csehország is a társházigazda előtt végzett.

Ezzel a magyar együttes története legrosszabb pozíciójában zárt, az eddigi legrosszabb szereplés a 2010-es és a 2018-as 14. helyezés volt.

A magyar válogatottat csütörtökön 31-28-ra legyőző hollandok nem visznek pontot a középdöntőbe.

Eredmények, csoportkör, 3. (utolsó) forduló B csoport: Hollandia-Portugália 32-31 (17-13)

Izland-Magyarország 31-30 (17-17) A végeredmény: 1. Izland 6 pont, 2. Hollandia 4, 3. Magyarország 2, 4. Portugália 0 D csoport (Pozsony): Fehéroroszország-Ausztria 29-26 (16-16)

Németország-Lengyelország 30-23 (15-12) A végeredmény: 1. Németország 6 pont, 2. Lengyelország 4, 3. Fehéroroszország 2, 4. Ausztria 0