Kikapott Izlandtól a kéziválogatott, így kiesett a hazai Európa-bajnokságról

A férfi kézilabda-válogatott 31-30-ra kikapott Izlandtól az Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzésén, így kiesett a hazai rendezésű tornáról.

Nem a kapusokról szólt az első félidő, hatalmas rohanásba kezdett mindkét csapat és nagyon sokáig nem alakult ki egy gólnál nagyobb különbség. Egy az egyben zömmel az izlandiak nyerték a párharcokat, ami hosszú távon megbosszulta magát, mert 12-10-re a skandinávok léptek el. Magnusson és Kristjánsson is sok gondot okozott középről a gyors cseleikkel, de Gudjonsson sem nagyon akart hibázni a jobb oldalon. Nálunk Bánhidi Bence volt nagyon megbizható, 12 perc alatt négyet is szórt az ellenfél kapujába. A magyar csapat hatalmasat küzdött, félidőre 17-17-tel vonultak a csapatok.

Térfélcsere után folytatódott az őrült rohanás, Magnusson továbbra is nagyon ficánkolt, ráadásul Bodó és Máthé is bele-belebakizott a lövésekbe. Ennek ellenére foggal-körömmel küzdött a magyar válogatott és 23-23-nál utolérte ellenfelét, sőt a vezetést is át tudta venni. Sajnos csak ideiglenesen, mert a védekezés annak ellenére sem javult, hogy Székely Mártonnak hála jött pár fontos bravúr.

Az utolsó 15 percben aztán végre az izlandiak is eladták néha a labdát, kezdett kijönni egy kis mentális fáradtság. Lábbal viszont bírták az iramot, szinte minden magyar gólra jött egy gyors indítás és egy könnyű gól. Érezhetően feszült lett a hangulat a pályán, ráadásul a spanyol bírók is helyenként könnyű síppal fújtak be hetest és faultot is ellenünk.

A hajrában aztán párszor talán túl gyorsan dobtunk el egy-egy labdát, körömrágós pillanatok következtek és Izland kettővel is ellépett tőlünk. Folyamatosan zárkóztak a magyarok, de hiába nyíltak újabb és újabb esélyek az egyenlítésre, nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Az állás 31-30 maradt, ezzel pedig kiesett Magyarország az Eb-ről.