Világbajnokok szállították 2021 utolsó drámáját a dartsvébén

Hat mérkőzést rendeztek csütörtökön a londoni dartsvilágbajnokságon, így kialakult a negyeddöntő mezőnye, a folytatás január 1-jén lesz.

Rögtön az első meccs hétszettes volt, a 21. helyen kiemelt Mervyn King ráadásul 3-1-es hátrányból fordítva győzte a selejtezőből főtáblára jutott Raymond Smith-t. Az angol dartsos honfitársával, James Wade-del találkozik majd, aki bántóan simán verte Martijn Kleermakert 4-0-ra.

Callan Rydznek sem okozott gondot a továbbjutás, a 3-1-re elveszített első játszmát követően ugyanis mindössze egy leget bukott csak a skót Alan Soutar ellen. Neki a második helyen kiemelt skót, Peter Wright lesz majd az ellenfele, aki izgalommentes összecsapáson lépett túl Ryan Searle-ön.

Az este meccsét két világbajnok, Gary Anderson és Rob Cross vívták egymással.

Cross behúzta az első szettet, ami után teljesen szétesett a játéka, miközben Anderson hozta a tőle megszokott magabiztos játékot. Az ötödik játszmában azonban megingott a skót, Cross ezt nagy nehezen kihasználta, szépített (144-es kiszállóval zárta le amúgy a szettet). Jött a hatodik etap, amelyben mindketten elképesztő játékot produkáltak, színvonalassá vált a mérkőzés, Cross pedig kiegyenlített (Anderson elszámolt egy kiszállót is). A döntő szettben Anderson a lehető legjobbkor, 1-1-es állásnál brékelt, majd a következő legben le is zárta a mérkőzést.

More incredible drama at Alexandra Palace as Gary Anderson eventually beats Rob Cross to reach the Quarter-Finals!

A 4-3 victory for Anderson, who was in cruise control at 3-1 but was pushed all the way!

