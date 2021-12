A világbajnokság legnagyobb védését hozta össze a kispadról berohanó kapus

Alighanem a szezon legnagyobb védését mutatta be Jessica Ryde szerda este a Franciaország elleni negyeddöntőben.

A svéd kapus a kispadon ült, miközben csapattársai emberelőnyben támadtak az 56. percben. Egy rém gyenge bejátszási kísérlet a Cleopatre Darleux kezébe került, aki azonnal az üres kaput vette célba. Ryde viszont résen volt, villámgyorsan becserélték, a svéd kapus pedig a lassan guruoló labdára vetődött. Tenyérrel visszalökte a labdát, majd csúszva még arra is volt gondja, hogy lábbal megállítsa a labdát.

Play of the day, brought to you by 🇸🇪 Jessica Ryde 🤯#Spain2021 #sheloveshandball @hlandslaget pic.twitter.com/hC4DA9LBwp

— International Handball Federation (@ihf_info) December 15, 2021