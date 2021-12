Körömrágós rangadón esett ki a kézilabda-vb címvédője

Norvégia 37-34-re legyőzte Hollandiát hétfő este, a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában.

A találkozó előtt lehetett tudni, hogy hatalmas tétje van a mérkőzésnek a kora esti svéd győzelem miatt. Amelyik csapat ugyanis nyerni tudott ezen az összecsapáson tovább is jut, ráadásul a másikat ki is ejti. Csak akkor jutott volna be a legjobb nyolc közé a holland és norvég együttes is, ha legalább 32 gólt dobva játszanak döntetlen egymással.

Ezek után nem csoda, hogy hajtós, izgalmas meccset hoztak össze a felek, a hollandok nagyon bekezdtek, a skandinávoknál pedig nagyon hiányzott egy jó kapusteljesítmény. Egy rendkívül jól sikerült 5-1-es szériával elhúzott 11-5-re Hollandia, de egy időkérés után összeszedte magát Norvégia és még épp a félidő vége előtt egyenlített.

Szünet után nem csak térfelet, hanem szerepet is cseréltek a csapatok, a norvégok vezettek végig és a hollandok rohantak az eredmény után. A skandinávok viszont háromnál több góllal nem tudtak ellépni, így aztán a hajrá is rendkívül izgalmassá vált.

A meccs legvégén Norvégia 35-34-re vezetett, ekkor tehát mindhárom csapat tovább is juthatott és ki is eshetett volna.

Idők közben viszont Silje Solberg elkapta a fonalat és több remek védéssel őrizte előbb az egy gólos előnyt, majd 36-34-nél is kétszer hárított kritikus pillanatban. Szinte szimbolikus, hogy a legutolsó gólt is ő dobta üres kapura, egész pályáról. Hollandia így kikapott és nem jutott negyeddöntőbe. A norvégok a legjobb nyolc között az orosz csapattal mérkőznek majd.

Eredmények – középdöntő, 3. (utolsó) forduló I. csoport (Granollers):

Franciaország-Orosz csapat 33-28 (17-12)

Szerbia-Szlovénia 31-25 (19-14)

Lengyelország-Montenegró 33-28 (16-9)

A végeredmény: 1. Franciaország 10 pont, 2. Orosz csapat 7, 3. Szerbia 6, 4. Lengyelország 4, 5. Szlovénia 3, 6. Montenegró 0 II. csoport (Castelló):

Norvégia-Hollandia 37-34 (17-17)

Svédország-Románia 34-30 (19-14)

Puerto Rico-Kazahsztán 30-27 (13-11)

A végeredmény: 1. Norvégia 9 pont, 2. Svédország 8, 3. Hollandia 7, 4. Románia 4, 5. Puerto Rico 2, 6. Kazahsztán 0