Elődöntős az Európa-bajnok és az olimpiai bajnok is a női kézivébén

Az Európa-bajnoki címvédő Norvégia és az olimpiai bajnok Franciaország is bejutott a női kézilabda-világbajnokság elődöntőjébe.

Elsőként a skandinávok játszottak az orosz csapattal és azonnal nekiugrottak a negyeddöntős ellenfelüknek. Norvégia előbb 5-2-re, majd 9-5-re, majd 16-10-re is vezetett, a szünetben 19-15 volt az állás. Térfélcsere után kicsit kiengedtek az északiak, de két gólnál kötelebb egyszer sem kerültek az oroszok és végül 34-28-ra nyertek a norvégok.

A franciák jobban megizzadtak a svédekkel, akik kétszer is két góllal vezettek, az olimpiai bajnokot nem is engedték el egy gólnál többel. Félidőben 15-15 volt az állás, de térfélcsere után egy 5-2-es sorozattal nyitott Franciaország, majd kisvártatva már öttel is vezetett. A hajrában már három alá nem is ment a különbség, végül a franciák 31-26-ra nyertek.

A döntőért Norvégia Spanyolországgal, Franciaország pedig Dániával játszik majd.