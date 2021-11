Filmforgatás közben halálra zúzta magát a snowboardsztár

A 38 éves, egykori junior világbajnok, több világkupa-versenyt is megnyert sportoló az aktív sporttól már visszavonult, de a snowboard népszerűsítése érdekében filmeket forgatott. A Der Standard azt írta, a Sölden feletti Tiefenbachferneren is ebből a célból tartózkodott, éppen a terepet térképezte fel, amikor egy gleccserre ereszkedés közben elesett, és arccal egy havas sziklának csapódott.

Grilc nem viselt sisakot, a fejsérülést így nem élhette túl. Ugyan a szemtanúk, illetve a hegyi vasút alkalmazottai a segítségére siettek, de nem tudták megmenteni az életét. A helyszínre érkező mentőhelikopter orvosa már csak a halálát tudta megállapítani.

We are saddened to hear the news of Marko Grilc’s passing. He was a beloved member of the GoPro family and inspired us not only as a professional athlete, but as a father and an amazing human.

He was a legend and will be truly missed. Our thoughts and prayers are with his family pic.twitter.com/LJZthtgiRN

