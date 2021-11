Három hónapra kiütötte a magyar birkózót a koronavírus szövődménye

Várhatóan januárban kezdheti el a teljes értékű munkát az Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó, Lévai Zoltán.

A 25 éves kötöttfogású sportoló szerdán az M4 Sport Sporthíradójában mesélte el, hogy májusban a koronavírus szövődményeként szívizomgyulladáson esett át.

A súlyos betegség miatt három hónapon át teljes pihenőt kellett tartania, kerülnie kellett a fizikai megterhelést, így az edzéseket sem látogathatta. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok bajnok Lőrincz Tamás kategóriájában, 77 kilogrammban szereplő Lévai Zoltán elmondta, hogy jelenleg az orvosok maximum 80 százalékos terhelést engedélyeznek neki, amit szigorúan betart.

Már nagyon éhes vagyok a győzelemre például. Főleg, hogy láttam most Tamást a világbajnokságon, ahol ráadásul nyert is. Kicsit irigykedtem. Én jövőre mindenképpen világbajnok akarok lenni

– nyilatkozta a BHSE birkózója.

Lévai elmondta, hogy már nagyon szeretne versenyezni is, a munkában vissza is kell fognia magát és óvatos is, mert van benne némi bizonytalanság a betegség miatt. Ha azonban minden jól megy, akkor januártól már teljes erőbedobással készülhet.