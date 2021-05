Negyven éve tört ki a világ legnagyobb leszbikus teniszbotránya

1981 tavaszán igazi bomba robbant a sportvilágban: Billie Jean King elismerte, hogy női szeretője volt, ezzel a világ első olyan sztársportolója lett, aki felvállalta a másságát. Egyúttal egy szokatlan dráma vette a kezdetét.

„Egy nő beperelte Billie Jean Kinget a tulajdonjogok miatt” – írta Kalifornia legnagyobb újságja, a Los Angeles Times 1981. április 29-én. Ebből még nem sok minden derült ki, bár az biztos, hogy a korszak kiemelkedő teniszegyénisége nem ilyen reklámra vágyott.

Azt pedig senki sem sejtette, hogy a főcím mögött milyen történet húzódik.

Billie Jean addigra már 39 Grand Slam-címet szerzett, 12-t egyéniben, 16-ot női párosban és 11-et vegyes párosban, ő volt a legismertebb játékosok egyike. 1965-ben ment feleségül Larry Kinghez, néhány évvel később azonban rájött, a nőkhöz is vonzódik. 1971-ben intim kapcsolatot létesített titkárnőjével, Marilyn Barnett-tel, aki ott élhetett a házaspár malibui házában.

Amikor 1979-ben arra kérték, hogy távozzon, Barnett nemet mondott. Azzal fenyegetőzött, hogy a hozzá intézett szerelmes leveleket, hitelkártya-nyugtákat és kifizetett számlákat nyilvánosságra hozza. Amikor a kiszivárogtatásra tett kísérletek kudarcot vallottak, 1981-ben beperelte a párt, a jövedelmük felét és a házat követelve.

Azt állította, hogy Billie Jean megígérte neki, élete végéig a tengerparti házban lakhat, és anyagi támogatást is kap.

Billie Jean King mit sem tudott a keresetről, amíg a Los Angeles Times egyik újságírója nem szembesítette vele, a teniszező ugyanakkor semmit sem akart megerősíteni, és tagadta a kapcsolatot. Az orlandói teniszversenyről azonnal New Yorkba repült, hogy találkozzon ügyvédjével és PR-ügynökével, aki még a teniszező megérkezése előtt sajtóközleményt adott ki, amelynek üzenete kristálytiszta volt: Marilyn Barnett leszbikus vádja és követelése valótlan és alaptalan.

Harcolt, sírt, vallott

Volt azonban egy probléma, Billie Jean nem akart hazugságban élni a teljes nyilvánosság előtt.

„48 órán keresztül harcoltam velük, és miközben sírtam, elmondtam nekik, hogy igazat kell mondanom” – nyilatkozta egy 2017-es interjúban. Bár az 1980-as években az Egyesült Államok lakosságának nagy része ellenezte a homoszexuális kapcsolatokat, Billie Jean King ragaszkodott ahhoz, hogy sajtótájékoztatót tartson.

1981. május 1-jén egy reptéri szállodába hirdették meg a sajtóeseményt, ahová Billie Jean King a férjével kéz a kézben érkezett. Mögöttük könnyes szemmel jöttek a hívő katolikus szülők, akik tudták, hogy a lányuk hamarosan mit fog mondani.

Nehéz időszak volt ez Billie Jean, a családja és a barátai számára. 19 éve ismerem, és nem hiszem, hogy bármi is befolyásolhatja a kapcsolatunkat

– kezdte Larry King.

Billie Jean ezután vette át a szót, és elmondta, ügyvédje tanácsa ellenére vállalta a részvételt.

„Mindig nyitott voltam a sajtóra, és most is szívemből fogok szólni, ahogy mindig is. Mindig is fontosnak éreztem, hogy az embernek legyen magánélete, de sajnos valaki nem így gondolja. Volt viszonyom Marilynnel” – jelentette be, és szavai után teljes csend lett.

Hozzátette, a kapcsolatnak már régen vége, és megköszönte a barátaitól, a szüleitől és a férjétől kapott támogatást.

„Szeretem Larryt, ő a szeretőm, a legjobb barátom és a férjem 19 éve. Most úgy érzem, sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, mint valaha. A házasságunk is erősebb” – tette hozzá, és férje vállára hajtotta a fejét.

Hibáztam. Vállalom a felelősséget.

Arra a kérdésre, hogy a kialakult helyzetnek lesznek-e következményei a karrierjére és a szurkolók szeretetére nézve, azt mondta, fogalma sincs.

Azt azonban tagadta, hogy Marilyn Barnettnek bármit is ígért volna. Ügyvédje jelezte, be fogják perelni, hogy kilakoltassák a házból. Ezen kívül elmondta, hogy Barnett öngyilkosságot kísérelt meg, amikor levetette magát a tengerparti ház erkélyéről.

Billie Jean édesapja a Washington Postnak azt mondta: „Végig támogatjuk. Nem lennénk igazi anya és apa, ha nem tennénk!”

24 óra alatt kétmilliót bukott

24 órával a sajtótájékoztató után Billie Jean King elvesztette az összes szponzorát. Egy vitamingyártó ugyan tagadta, hogy ez az ügy állna a háttérben, azt állítva, hogy a teniszező túl erős karakter volt, és a személye beárnyékolta a terméket. De egy teniszütőkkel foglalkozó cég, valamint egy fogkrém- és egy japán ruházati márka is kihátrált.

A teniszsztár egy nap alatt közel kétmillió dollárt veszített.

Nem hiszem, hogy bármelyik játékos elvesztette volna tiszteletét Billie Jean iránt

– idézte a Washington Post május 3-án egyik riválisát, Pam Shrivert, aki kiállt mellette, csakúgy, mint a WTA és a New York Times.

De Billie Jean maga is azt mondta: ez csak vihar egy pohár vízben.

Néhány nappal később egy televíziós interjúban Larry King úgy fogalmazott, csak önmagát hibáztathatja, mert nem felelt meg a felesége igényeinek, és nem volt mellette. „A saját dolgommal foglalkoztam, önző módon csak azt csináltam, amit szerettem volna” – nyilatkozta.

Választékosan beszélt felesége hűtlenségéről is, és bevallotta, hogy érzett egy kis féltékenységet. „De rájöttem, hogy azzal, hogy nem akartam vele lenni, én is felelőssé váltam.”

Lee Marvin ügye segített

Hogy mi lett Marilyn Barnett sorsa? Valóban eljutottak a perig, amelyen kerekesszékben jelet meg, ugyanis csigolyatörést szenvedett, amikor leesett a tengerparti ház erkélyéről. Hogy öngyilkossági kísérlet volt-e, vagy sem, nem sikerült tisztázni.

Kiderült, hogy Barnettnek nagy összegeket ajánlottak fel, ha elhagyja a házat és visszaadja a szerelmes leveleket, de ezt elutasította. Sőt, abban reménykedett, hogy egy ezzel párhuzamosan futó másik per döntően befolyásolhatja az ő esélyét is.

A neves színész, a hollywoodi sztár, Lee Marvin (ugye, mindenkinek megvan A piszkos tizenkettő legendás Reisman őrnagyának megformálója) is bíróságra járhatott barátnője, Michelle Triola miatt. A nő azt állította, elhanyagolta saját színészi karrierjét, hogy segítse Marvin pályafutását, ezért úgy érvelt, hogy a színész jövedelmének fele őt illeti. A bíróság 104 ezer dollárt ítélt meg Michelle Triolának „rehabilitációs céllal” (a felperes szerint háromszor is teherbe esett, de kétszer abortuszon esett át), de Lee Marvin vagyonából nem részesedhetett.

Marilyn Barnett ügyvédje, Joel Landin úgy ítélte meg, hogy ez hasonló eset, mint az ügyfelének Billie Jean Kinghez fűződő kapcsolata – Barnett ugyanis elhanyagolta fodrászkarrierjét, hogy a híres teniszezővel lehessen.

Közben 1981 augusztusában Lee Marvin sikerrel fellebbezett, és végül egyetlen centet sem kellett fizetnie. Márpedig ez az eset precedensértékűvé vált, miután a keresetet ezen ügy alapjául szolgáló jogi feltételekre alapozták, vagyis Barnett keresete is léket kapott még mielőtt az ügy igazán megkezdődött volna.

December 11-én született meg a döntés: a bíró elrendelte, hogy Marilyn Barnettnek 30 napon belül ki kell költöznie a malibui ingatlanból. Az indoklásban az szerepelt, hogy Barnett nem tudja a tengerparti házhoz való joggal kapcsolatos állításait igazolni. A bíró egyúttal rámutatott, hogy Barnett a szerelmes levelekkel kapcsolatos fenyegetéseit zsarolási kísérletként lehet értelmezni.

A sors furcsa fintora, hogy a ház 1983 márciusában a Kalifornia déli partvonalát sújtó téli viharsorozatban tönkrement.

A szerelmes leveleket sohasem tették közzé, de Hollywood néhány éve felfedezte a King-Barnett-ügyet, és a 2017-es A nemek harca című film – amelynek forgatókönyvét a Bobby Riggs elleni híres teniszmérkőzés képezte – története főként King és Barnett tiltott leszbikus romantikájáról szólt.

A premieren Billie Jean King párjával, Ilana Kloss-szal jelent meg. Férjétől ugyanis 1987-ben elvált, Larry aztán újra megnősült, és született egy fia, akinek Billie Jean lett a keresztanyja.

Marilyn Barnett 1997-ben, 49 éves korában ismeretlen körülmények között halt meg.