Belehalt az ifjúsági vébén elszenvedett sérüléseibe a 18 éves bokszoló

18 éves korában meghalt Rashed Al-Swaisat, jordán ökölvívó, aki még április közepén szenvedett agyi sérüléseket a Lengyelországban rendezett ifjúsági világbajnokságon, írja az insidethegames.biz.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021