Kártyavárként omlott össze a zsúfolt lelátó

Hatvan ember megsérült, miután egy kabaddimeccs alatt összeomlott az indiai szurkolókkal teli lelátó.

A juniorbajnokság hétfőn kezdődött meg a Telangana állambeli Suryapetben, ahol néhány perccel a mérkőzés megkezdése után összeomlott a falelátó – a tragédiát a tribün gyenge szerkezete okozhatta.

„Mélységesen megdöbbentem, imádkozom az összes sérült gyors felgyógyulásáért” – nyilatkozta Tamilisai Soundararaja, Telangana állam kormányzója.

Az indiai sajtó szerint szerencsére nem történt haláleset, de hatvanan megsérültek. Az összes érintettet – akik közül többen töréseket szenvedtek – azonnal kórházba szállították.

A kabaddi India és Pakisztán egyik népszerű sportága, amelyben két négyfős csapat küzd egymás ellen egy 10 x 12,5 méteres pályán. A támadó csapat egyik játékosának meg kell érinteni az ellenfélből valakit, majd visszamenekülnie a saját térfelére. Ha sikerrel jár, pontot kap. Ha az ellenfél utoléri, és lebirkózza, a védekező csapaté a pont.

I am deeply shocked to know about the tragic accident at the inaugural of the 47th National Kabaddi championship tournament at a newly constructed stadium in Suryapet district of Telangana.

I wish and pray for the early recovery of all the injured people. #Suryapet #Telangana pic.twitter.com/xwS35wLeh4

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) March 22, 2021