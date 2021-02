Mesterséges kómában tartják a szívrohamot kapó kézilabdakapust

Mesterséges kómában kell tartani a Bajnokok Ligájában szereplő FC Porto kézilabdacsapatának kapusát, Alfredo Quintanát, miután szívrohamot kapott egy edzésen, írja a portugál Observador.

A portugál lap felidézi, hogy Quintana összecsuklása után 45 perccel már kórházba került, ahol azonnal lélegeztetőgépre kapcsolták. A kézis állapota ugyan stabilizálódott, de így is súlyos az állapota, ezért továbbra is az intenzív osztályon kezelik és mesterséges kómában tartják. A Meskov Brest elleni BL-meccset el is halasztották az incidens miatt, így a klubnál mindenki Quintana felépülésével lehet elfoglalva.

Az FC Porto játékosai és edzői stábja is üzent a kapusnak, ahogyan a portugál szövetség, a helyi riválisok, sőt a világ minden tájáról felépüléséért drukkoló kézilabdacsapatok is – többek között az egy BL-csoportban szereplő Mol-Pick Szeged is.