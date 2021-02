Nadal csak nevetett rajta, hogy a lelátóról szidták és bemutattak neki

Elég sima meccsen jutott harmadik fordulóba Rafael Nadal az Australian Openen: a spanyol teniszező három szettben, 1 óra 47 percnyi játék alatt győzte le a selejtezőből főtáblára jutott Michael Mmoh-t. Volt ugyanakkor egy szokatlan jelenete a mérkőzésnek a második szett végén, még úgy is, hogy limitálják a nézőszámot:

a lelátóról egy nő szidni kezdte Nadalt és be is mutatott neki.



Mindenki ismeri Rafael Nadal rituáléit az adogatások előtt, egy nézőnél azonban most elpattant a cérna és bekiabálta pár káromkodás mellett, hogy a spanyol siethetne. A spanyol jelezte, hogy ezt azért nem kellene, de a beszólogatás folytatódott, mire a székbíró üzent a lelátóra: ezzel a közjátékkal is sikerül mindent késleltetni. A nő ezek után a középső ujját is felmutatta, mire Nadal nevetve kérdezte, hogy ez most tényleg neki szól? A magáról megfeledkezett szurkolót aztán kivezették a lelátóról, majd természetesen róla kérdezték a spanyolt a mérkőzés után:

Nem ismerem, és az igazat megvallva nem is szeretném megismerni

– mondta.

Az ötödik helyen kiemelt Sztefanosz Cicipasz öt szettben, 4 óra 32 perces csatában búcsúztatta a hazai környezetben szereplő, a világranglistán mindössze 267. Thanasi Kokkinakist.

A nőknél bejutott a harmadik fordulóba a francia Kristina Mladenovic, aki párosban Babos Tímea partnereként címvédőként indult volna, de lábsérülésre hivatkozva lemondta a szereplést. A címvédő Sofia Kenin kiesett, a világelső Ashleigh Barty pedig megszenvedett ugyan Daria Gavrilovával, de kiharcolta a győzelmet szabadkártyás honfitársa ellen.