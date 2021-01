„Őrült karrier” – 17 szezon után visszavonult a klasszis irányító

Bejelentette visszavonulását Philip Rivers, aki 17 szezont játszott irányítóként a profi amerikaifutball-ligában (NFL). A 39 éves veterán 16 idényt töltött a San Diego/Los Angeles Chargersnél, utolsó évében viszont az Indianapolis Coltsnál szerepelt, amellyel a rájátszás első fordulójában búcsúzott.

Hivatalos közleményében Rivers elmondta, január 20-a eddig is különleges nap volt számára, mivel 2007-ben a New England Patriots elleni főcsoportdöntőt úgy játszotta végig, hogy a találkozó közben elszakadt a keresztszalagja a térdében.

Rivers pályafutása során megszakítás nélkül 240 mérkőzésen lépett pályára kezdőként, ez Brett Favre (297) sorozata mögött a második leghosszabb széria a liga történetében, emellett a passzolt yardok (63 440) és touchdownok (421) tekintetében is ötödik az örökranglistán.

– írta a Twitteren korábbi csapattársa, a tight-end Hunter Henry.

Always opinionated, never boring, with a love of football he’ll carry with him as a coach.

Congrats on a great career Philip Rivers! 🙌 pic.twitter.com/htzAzFIk5C

— NFL Films (@NFLFilms) January 20, 2021