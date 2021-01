A kézi-vb egyik beugró csapata újabb szenzációs győzelmet aratott

Az Egyesült Államok kézilabda-válogatottja még a torna előtt visszalépett az egyiptomi világbajnokságtól a tömeges koronavírusos megbetegedések miatt. A helyére Svájc ugrott be, amely a csoportkörben rögtön megverte Ausztriát, és bár a norvégoktól és a franciáktól is kikapott, azzal a sikerrel meg is váltotta helyét a középdöntőben.

Ott pedig ismét bravúrgyőzelmet aratott.

Szerdán Izland ellen kezdtek a svájciak, a mérkőzés pedig rendkívül szoros volt, kétgólosnál nagyobb különbség egyszer sem alakult ki a csapatok között, az izlandiak pedig csak három alkalommal tudtak előnybe kerülni. A végén 20-18-ra nyert Svájc, Andy Schmid hat gólt dobott, a csapat pedig megszerezte első pontjait a középdöntőben.

A torna másik beugró csapata, Észak-Macedónia vereséggel kezdte a vb ezen szakaszát: a szlovén csapat magabiztosan, tíz góllal nyert. A szlovénok közül a Telekom Veszprém játékosa, Blaz Blagotinsek egy, a Szegedet erősítő Borut Mackovsek öt, Nik Henigman két, Matej Gaber egy gólt szerzett.