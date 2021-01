Egyiptom a vereség után ébredt rá, hogy nem jó játékvezetőket kapott

Csak egy vereség kellett, és máris beindult az hibakeresés az egyiptomi férfi kézilabda-válogatottnál: a világbajnokság házigazdája a svédek elleni 24-23-as zakót követően panaszt tett a mérkőzés játékvezetői ellen.

A válogatott arra alapozza a panaszát, hogy Lars Jörum és Haavard Kleven személyében norvég bírókat rendeltek a mérkőzésre, ami szerintük elfogadhatatlan, hiszen egyrészt skandináv szomszédnak fújtak, másrészt a svédek szövetségi kapitánya, Glenn Solberg is norvég.

The Egyptian national team has launched an official complaint to IHF against the referees (from Norway) in the match vs Sweden, @King_Fut reports: https://t.co/HWzoy79iym

A video with situations from the match was uploaded by an Egyptian media: https://t.co/HTeuJrwDMc#Egypt2021

