Kézilabda-vb: Németország-Magyarország (élő)

Kühn sokadik próbálkozásra átdobta a magyar sáncot, de Bánhidit megint jól találta meg Lékai. A németek inkább kapust is cseréltek, miután szépítettek, de Bitter is tehetetlen volt Máthé lövésével szemben. Sajnos ismét emberhátrányba kerültünk, mivel Rosta lábbal akadályozott egy passzt. Weber gólt is lőtt, de Firnhabert is kiállították Bánhidiról. Balogh viszont a kapufára dobta a hetest, így maradt a háromgólos különbség.