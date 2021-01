Bombaüzletet kötnek az NBA-ben, James Harden csapatot vált

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) egyik legjobbja, James Harden már november óta fűzte csapatát, a Houston Rocketset, hogy cseréljék el. Mivel a liga egyik ászáról van szó, a Rockets nem nagyon akart lemondani róla, főleg úgy, hogy három évig még szerződése van.

Ennek ellenére szerda este Adrian Wojnarowski, az ESPN újságírója robbantotta a bombát, miszerint végre megkapja Harden, amit akar: mehet a Brooklyn Netsbe egykori csapattársa, Kevin Durant mellé játszani.

A két kosaras az Oklahoma City Thunderben évekig pattogtattak együtt, Harden pedig újra csapattársa akart lenni. A Netsnél játszik ráadásul Kyrie Irving is, így nagyon ütőképes gárda kezd összejönni a csapatnál.

Wojnarowski szerint a gigaüzletbe a Cleveland Cavaliers is beszállt és a következő cserék zajlanak le:

Reporting w/ @RamonaShelburne: Brooklyn’s acquiring James Harden in a three-way deal with Cleveland. Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, four 1st round picks – including Cavs’ 2022 first via Bucks — and 4 Nets pick swaps to Rockets. Jarrett Allen, Taurean Prince to Cavs. https://t.co/qM0ZDH4dH3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021