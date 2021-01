A századik születésnapjára készülő ötszörös olimpiai bajnokunk is beoltatja magát

Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász is regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.

A szombaton századik születésnapját ünneplő tornásznő Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel közösen jelentkezett be a vakcinainfo.gov.hu oldalra.

Keleti Ágnes a legidősebb élő olimpiai bajnok, aki 1952-ben, Helsinkiben talajon nyert aranyérmet, majd négy évvel később, Melbourne-ben megvédte a címét. Az ausztráliai játékokon négy arannyal zárt, mert felemás korláton, gerendán, valamint a kéziszercsapat tagjaként is a dobogó legfelső fokára állhatott.

Szentkirályi Alexandra azt mondta: az, hogy már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni oltásra, azt jelzi, hogy az emberek látják, jelenleg az oltásnak nagy jelentősége van. Az emberek tudják, hogy a járvány megállításához, a normális élethez való visszatéréshez az oltás jelenti a megoldást – hangsúlyozta.

Hozzátette, most 79 ezer ember oltására alkalmas Pfizer-vakcina van már Magyarországon. Ezzel az oltási tervnek megfelelően már oltják is az arra jogosultakat. Elsőként a járvány frontvonalában lévő egészségügyi dolgozók kapták meg az oltást. Csütörtökön pedig megkezdődött a szociális intézményekben élők és dolgozók oltása is, igaz, az intézmények tájékoztatását nem siették el.