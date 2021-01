A Szijjártót jachtoztató milliárdos veszi át a diósgyőri fociklubot

A diósgyőri futballklub eddigi befektetője, a valaha szocialista kötődésűként elkönyvelt, de a NER-rel is kompatibilis milliárdos, Leisztinger Tamás helyébe a Mészáros Lőrinccel összenőve az egyik legnagyobb NER-mogulnak számító Szíjj László lépett az ügylettel, amelyet szerdán jelentettek be. A diósgyőri egyesület azt közölte, hogy a fociklub többségi üzletrészét tulajdonló Borsodsport Invest Kft.-t megvásárolta a Borsodi Sport Holding Kft.

A Borsodsport Invest eddig az ARAGO Befektetési Holding Zrt.-n keresztül Leisztinger érdekeltségében állt, de az Opten adatbázisa alapján a milliárdosnak nem sok öröme telhetett a diósgyőri kalandban: 2019-ben 44 millió forint bevétel mellett 766 millió forint veszteség csúfította a Borsodsport Invest mérlegét, 2015 óta pedig összesen durván 1,7 milliárd veszteséget hozott össze a focis cég Leisztinger kezei között.

A vevőt, a Borsodi Sport Holding Kft.-t közvetlenül karácsony előtt hozták létre, december 29-én pedig be is jegyezte a cégbíróság. A kft.-alapításhoz szükséges legkisebb, 3 millió forint törzstőkét a cégjegyzék alapján egészségügyi vállalkozásokban érdekelt Magyar Olivér Mátyás és a tiszakécskei székhelyű Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. adta össze. Bár a minősített többségű befolyást biztosító szavazati joggal Magyar Olivér rendelkezik a kft.-ben, és az egyesület közleményében is őt idézik, a szükséges tőkét inkább a tulajdonostárstól, a Hódmezővásárhelyi Útépítőtől lehet várni, ez a cég ugyanis 2019-ben 58 milliárd forint forgalmat és több mint hatmilliárd forint nyereséget könyvelt el.

A Magyar Vakond Kft.-n keresztül a közvetett tulajdonosa ennél is nagyobb pénztermelő: Magyarország legnagyobb árbevételű építőipari vállalkozásáról, a Duna Aszfaltról van szó, amely tavaly 9 hónap alatt 132 milliárd forint bevételt és csaknem 20 milliárd forint adózott eredményt hozott össze. A Duna Aszfalt egyedüli tulajdonosaként Szíjj László van bejegyezve, az ország negyedik leggazdagabb vállalkozója, aki megjachtoztatta az Adrián Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.