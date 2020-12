Élete első vb-meccsét nyerte, pedig korábban majdnem öngyilkos lett

A brazil dartsjátékos, Diogo Portela kedden megnyerte élete első meccsét a PDC-dartsvilágbajnokságon Steve Beaton ellen 3-0-ra, amely után könnyeivel küszkdve adott interjút.

A 32 éves játékos a siker után elismerte, borzalmas éve volt, depresszióba esett ő is és a felesége is, ráadásul a kislánya is súlyos betegséggel küzdött. Portela annyira maga alatt volt, hogy még az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében.

Különleges érzés a vébén nyerni, különösen egy ilyen év végén. Sötét gondolatokkal küzdöttem idén, nem kívánom a legnagyobb ellenségeimnek sem, hogy ilyesmin átessen. A dartsot is abba akartam hagyni, még az öngyilkosság is eszembe jutott. Ezt legyőztem és pár hónappal később most itt vagyok, mit mondhatnék?

– nyilatkozta Portela.

A brazil játékos szerdán Glen Durrant ellen folytatja majd a küzdelmet a vébén.