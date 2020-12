Egy éve Kim Rasmussen bírózásától volt hangos a kézilabdavilág

A németek elleni vereség után Románia ellen lép pályára este a magyar női kézilabda-válogatott a dániai Európa-bajnokság középdöntőjében.

A mérkőzés több ok miatt is pikáns. Egyrészt a két csapat 100. alkalommal csap össze, eddig 56 magyar, illetve 34 román győzelem született, 9 meccs pedig döntetlennel ért véget.

Kapcsolódó Begyulladt fog alakította át a női kéziválogatott keretét Át kellett variálni az előzetesen tervezett cserét a kapitányoknak.

A magyar szövetség azt írta, az utóbbi években kiegyenlítettebb a két válogatott egymás elleni mérlege: 2016-ban egy Kolozsváron lejátszott felkészülési mérkőzésen a magyar válogatott 29-34-re nyert, azonban a decemberi Eb-középdöntőben a románok 29-21-gyel visszavágtak.

2018-ban szintén az Európa-bajnokság középdöntőjében találkoztak a felek, akkor két góllal, 31-29-re a mieink nyertek. A tavalyi világbajnokság csoportmérkőzésén viszont egy góllal 28-27-re Románia győzött, és elütötte a magyarokat a továbbjutástól.

Az a mérkőzés drámaian alakult, Magyarország az első félidőben már héttel is vezetett (15-8), a félidő is még 16-10 volt, azonban a románok (akik egyébként is nagy teherrel, az intravénás lézerkezeléssel lebukott és eltiltott brassói játékosai nélkül érkeztek a világbajnokságra) óriásit hajráztak, és úgy győztek 28-27-re, hogy a győztes gólt nyolc másodperccel a lefújás előtt Cristina Neagu dobta hetesből.

Kapcsolódó Drámai összeomlás után bukta a továbbjutást a női kéziválogatott a vébén A félidőben hat góllal vezettünk, aztán a románok elkezdtek a kapust lehozva támadni, megszórtak minket a szélről és hetesről is. A középdöntő elúszott, de sanszos, hogy az olimpia is.

Az akkori szövetségi kapitány, Kim Rasmussen ugyan magára vállalta a felelősséget, de a sajtótájékoztatón azt mondta, a delegátus direkt döntötte el a mérkőzést, ami szégyen a sportágra nézve.

Kapcsolódó Rasmussen kiakadt a sajtótájékoztatón: Talán boldogok, mert kicsesztek velem A magyar kézikapitány arról beszélt, hogy személye elleni támadás történt a világbajnokságon, most videón is láthatjuk, ahogy erről beszélt.

Napokkal később a Nemzetközi Kézilabda Szövetség azonnali hatállyal eltiltotta a dán szakembert, ez végül közrejátszott abban, hogy a magyar szövetség is felbontsa a szerződését.

Kapcsolódó Azonnali hatállyal eltiltotta Kim Rasmussent az IHF A Nemzetközi Kézilabda-szövetség a Románia elleni vb-meccset követő sajtótájékoztató miatt döntött így.