Mick Schumacher hatalmas ütközést hozott össze a magyarokat imádó pilótával

Mick Schumacher hosszú és rögös pályafutás után egy versenyhétvégére van attól, hogy Forma-2-es bajnok legyen.

A bajnokságot 14 ponttal vezető német pilóta viszont kellemetlen helyzetbe hozta saját magát az időmérőn, miután Roy Nissanyval összekoccant. A magyarokat egyébként kimondottan szerető versenyző megpróbálta visszahúzni autóját a pályára, de csak Schumacher kocsijára ment föl, amiből aztán nagy törés lett.

HUGE implications for the championship?! 😳

Leader Schumacher collides with Nissany in qualifying and is set to start towards the back of the grid 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/nW3acVSCS0

