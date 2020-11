Semmilyen kockázatot nem vállal az Eb miatt a győriek kézikapusa

Immáron a második koronavírustesztje is pozitív lett, így egyre kisebb az esély arra, hogy ott lehet a jövő héten kezdődő dániai női kézilabda Európa-bajnokságon Silje Solberg, a Győri Audi ETO KC norvég kapusa.

A világ- és kétszeres Európa-bajnok klasszisra szükség lenne, mert jelenleg Emily Stang Sando mögött az a Rikke Granlund a második számú kapus, aki csütörtökön, a dánok elleni felkészülési mérkőzésen debütált a legjobbak között.

„Ha reálisak akarunk lenni, akkor Silje Solbergre nem számíthatok a nyitányon, hiszen három hete nem fogott labdát a kezébe. Márpedig ha nem lesz ideje felkészülni, akkor Emily és Rikke lesz a kapus” – nyilatkozta Thorir Hergeirsson a norvég Tv2-nek.

Solberggel a Vg.no pénteken közölt interjút, a játékos azt mondta, biztosan nem lesz ott a Lengyelország elleni első Eb-csoportmérkőzésen. És ugyan nagyon szeretne ott lenni Dániában, de az egészségét nem kockáztatja.

Nagyon sok félelmetes dolgot hallottunk március óta, most úgy gondolom, bónusz lesz, ha idén decemberben pályára léphetek

– nyilatkozta. Hozzátette, a betegség csupán egy napra kényszerítette ágyba, és ugyan jól viselte az egészet, az ízlelése és a szaglása még mindig nem tökéletes.

„Mit mondjak? Csalódott vagyok. Egész ősszel próbáltam elkerülni a vírust. De ilyen az élet. Az első pozitív tesztnél azt gondoltam, ennyi volt, ez az Eb elúszott. Most az a kérdés, mennyi időbe telik, mire készen állok. A győri klubomban a fertőzöttek egy része három és fél hetet hagyott ki. Az nagyon szomorú lenne, ha ugyanez történne velem” – mondta.

Elismerte, szép ajándékot adott barátjának, Lars Östhasselnek, aki most látogatta meg Magyarországon, és azonnal meg is fertőződött.

Azzal tisztában van, hogy a csoportmeccseket ki kell hagynia, de abban bízik, ha néhány napon belül negatív lenne az eredménye, még eljuthatna a végjátékra.

Solberg november 14-én és 24-én is pozitív volt, a harmadik tesztet most pénteken vették le. Amennyiben jó híreket kapna, újabb vizsgálatok várnának rá, hogy kiderüljön, a szíve és a tüdőfunkciója is rendben van-e.

Megértem, hogy akkor mehetek Dániába, ha a vizsgálatok eredményei jók lesznek. Egyértelmű, hogy semmilyen kockázatot nem vállalok az Európa-bajnokságon való részvétel miatt. Mielőtt pályára lépnék, éreznem kell, hogy a testem jó állapotban van”

– hangsúlyozta.