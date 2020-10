Valentino Rossi már az elején elszállt, olasz győzelem az őrült futamon

A Ducati olasz versenyzője, Danilo Petrucci nyerte meg a királykategória, a MotoGP futamát a gyorsaságimotoros-világbajnokság vasárnapi Francia Nagydíján. Petrucci a tavalyi Olasz Nagydíjat követően második alkalommal győzött a MotoGP-ben, a dobogóra pedig hatodszor állhatott fel. Eddig az ausztriai hetedik helyezés volt az idei legjobb eredménye.

Petrucci a mostani szezonban már a hetedik futamgyőztes a MotoGP-ben. A rekord kilenc, még 2016-ból.

Petrucci mögött két spanyol végzett, Alex Marquez és Pol Espargaro, előbbi ráadásul a 18. helyről indulva ért be másodikként.

A vasárnapi futam felvezető köre előtt percekkel zivatar érkezett, így a 2018-as Valenciai Nagydíj óta ez volt az első esős futam a MotoGP-ben. Valentino Rossi pedig már a harmadik kanyarban kicsúszott a pályáról és kiesett.

Worst possible start for @ValeYellow46! 😲

The Doctor is down at Dunlop! 💢#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/MBMyZthkfQ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2020