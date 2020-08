Bojkottálták a szerdai játéknapot az NBA kosárlabdázói

Elmaradtak a szerdai mérkőzések az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásából, mivel a kosárlabdázók megtagadták a játékot. A játéknap első találkozóján az alapszakaszgyőztes Milwaukee Bucks meccselt volna az Orlando Magic ellen, de a visszaszámlálás végén üresen állt a pálya.

A wisconsini csapat nem sokkal a mérkőzés előtt meg is magyarázta mi történt: Kenoshában rendőrök több lövéssel súlyosan megsebesítettek egy fekete férfit vasárnap este, így a feketék elleni erőszak és a rendőri túlkapások elleni tiltakozásként maradt el a meccs.

“It is a great challenge to have an appreciation and a desire to want change. To want something different and better in Kenosha, Milwaukee and Wisconsin and then to go out and play a game.” pic.twitter.com/BCmHZdFf1P

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020