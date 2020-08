Vízilabda: négy Fradi-játékos koronavírustesztje pozitív lett, halasztják a kupameccseket

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) hivatalos honlapján megjelentek szerint leállítják a Magyar Kupát, miután négy ferencvárosi játékos esetében is pozitív eredményt hozott a koronavírustesztjük.

A Ferencvárosi Torna Club hivatalosan tájékoztatta a Magyar Vízilabda Szövetséget, hogy a BENU Magyar Kupában érintett csapatuknál a szerda reggeli koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív Covid-19 mintát produkált. A hír jelentőségét mérlegelve azt a fájdalmas, de véleményünk szerint egyetlen helyes döntést hoztuk, hogy a BENU Férfi Magyar Kupa mérkőzéseinek további lebonyolítását elhalasztjuk. A megvásárolt jegyek a terveink szerint a későbbi eseményre beválthatók lesznek, igény esetén pedig visszaválthatók. Igyekszünk mihamarabb további tájékoztatást adni – olvasható a szövetség közleményében.

A koronavírus-járvány miatt a bajnoki szezont előbb felfüggesztették, majd májusban törölték. A Magyar Kupát végül nyárra tették, a csapatok két fordulót különböző városokban játszottak le (közte Budapesten is), majd a harmadik kör mérkőzéseit már a fővárosban rendezték, mint ahogyan a helyosztók is a Hajós-uszodában lettek volna – szerdán játszottak is meccseket a Margitszigeten. A Ferencváros csapata már bejutott a legjobb négy közé a kupában, szerdán este 19 órától a Vasassal játszott volna az elődöntőben, de értelemszerűen ezt a mérkőzést is elhalasztják. Az eredeti tervek szerint csütörtökön lett volna a sorozat döntője.

