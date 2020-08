A topjátékos szerint őrültség a US Open, törölni kellene

A koronavírus-járvány miatt Alexander Zverev törölné idén az amerikai nyílt teniszbajnokságot. A világranglista hetedikje vasárnap közölte, hogy őrült ötletnek tartja a rendezést.

Jobb lenne, ha nem tartanák meg a US Opent, és a biztonságosabb Európában folytathatnánk az idényt. Nem jó most Amerikába repülni, de hát mit tehetnének a játékosok? Végül is ranglistapontokról van szó