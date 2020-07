Hosszú Katinka: Sajnos ez az a sportág, amit nem lehet csak tapasztalatból csinálni

A világon jelenleg egy helyen rendeznek úszóversenyt: a Margitszigeten. Lementek az első nap döntői, összetettben Magyarország vezet. Riport a Széchy Tamás medence partjáról.

Szomorú nap 2020. július 24. – nem itt kellene lennem ugyanis. Normál esetben, miközben élő kapcsolatban vagyunk a Tokióba küldött kollégával, épp gőzerővel dolgozzuk fel a szerkesztőségben az olimpia megnyitójának eseményeit, a nulladik nap történéseit. Ehelyett még az eső is elverte ezt az amúgy szépen induló nyári nap késő délutánját, majdnem engem is, miközben ballagtam befelé a Margitszigeten. De legalább élő sporteseményre megyek, még ha a koronavírus árnyékában is teszem mindezt. A Hajósban március 15. óta az első hivatalos úszóversenyt rendezik négy nemzet, Ausztria, Csehország, Lengyelország és a legjobb magyarok részvételével.

Néző egy szál se, helyettük szigor van. A bejárat sem a megszokott, hátulról, a Széchy-medence kerítésén keresztül lehet bejutni. Kézfertőtlenítés után a biztonsági őr udvariasan útbaigazít a pár méterre lévő fehér sátorhoz és a vele szemben lévő mixzónához.

Innen, a medence nulladik pályájának sarkától nincs tovább.

Egy lépést sem tehetek. Még arra is felhívják a figyelmemet, hogy ha valamelyik úszót sikerül is megállítani egy szóra, azt csak maszkban tehetem. De nincs mit tenni, el kell fogadni, ilyen egy úszóverseny 2020-ban.

Hat óráig a kerítésén túli dombon is elfoglalja a helyét néhány lelkes szurkoló és onnan leselkedve konstatálják, hogy a női 200 gyorsot Kapás Boglárka nyeri, ahogy szokta, hajrázva, jó benyúlással és mindössze nyolc századdal (1:59,62), míg a férfiaknál ugyanebben a versenyszámban az osztrák, de Amerikában tanuló Felix Auböck egész jó idővel (1:46,64) verte Milák Kristófot (1:47,16).

A verseny abban a tekintetben is sajátos, hogy nincs eredményhirdetés, az úszók teljesítményét pontozzák, összesítik és harmadik, befejező nap, azaz vasárnap e summa alapján hirdetnek női, férfi és nemzetek közti győztest. Késely Ajna például tíz pontot kapott az 1500 gyors győzelméért (16:30,35), Milák is begyűjtött az újabb, 100 pillangón szerzett érméért (arany) az addigi nyolc mellé tíz pontot, ahogy Szilágyi Liliána is tízet 100 pillangón. Milák 51,14-es és Shane Tusup tanítványának 59,70-es ideje az előbbi zsenialitása mellett azt is jelzi, egyikük sem lazsált az elmúlt hetekben.

A Honvéd úszója azt mondta jól érzi magát, élvezte a versenyt.

Az eddigi tesztversenyeket is élveztem, de ezt a körülmények ellenére is jobban.

Sikerült jól összeraknom a technikát is. Túltettem magam azon, hogy most épp az olimpia megnyitóján lehetnék. A versenyhétvége után kicsit pihenek, majd szeptembertől újult erővel készülök tovább Tokióra” – mondta Milák az úszása után.

A két magyar számban, a 400 vegyesen előbb Verrasztó Dávid 4:14,41-es remek idővel győzte le valószínűleg hazai utódját, Kós Hubertet, majd Hosszú Katinka a megszokott szálkás izomzatából kicsit láthatóan visszavéve nyert egy közepes eredménnyel (4:42,56), úgy, hogy 200-nál az ifjú, 16 éves, végül második (4:47,08) Nyirádi Réka még előtte tempózott.

„Ma kétszer kellett úsznom 400 vegyest, ebben a formában ezt is figyelembe kell venni. De legalább versenyeztünk. Vegyesek az érzéseim a mai nappal kapcsolatban.

Sajnos ez az a sportág, amit nem lehet csak tapasztalatból csinálni.

Én az a sportoló vagyok, akinek mindig minden perce ki volt számolva, ebben a helyzetben ez szinte lehetetlen” – mondta egyébként tök felszabadultan úszás után Katinka.

A minden szempontból furcsa verseny első napja után az időeredményekből azt szűrhetjük le konklúzióként, hogy a magyar úszók közül akadt, aki többet edzett, mint kifogást keresett – Verrasztó Dávid, Szilágyi Liliána, Milák Kristóf –, de a többségnek még elég halovány, korántsem olimpiai a formája.

De legalább versenyeztek.

A pénteki győztesek férfiak: 200 m gyors:

Felix Auböck (osztrák) 1:46.64 perc 50 m hát:

Kacper Stokowski (lengyel) 25.53 másodperc 100 m mell:

Valentin Bayer (osztrák) 1:00.27 100 m pillangó:

Milák Kristóf 51.14 másodperc 400 m vegyes:

Verrasztó Dávid 4:14.41 perc nők: 200 m gyors:

Kapás Boglárka 1:59.62 perc 50 m hát:

Caroline Pilhatsch (osztrák) 28.03 másodperc 100 m mell:

Dominika Sztandera (lengyel) 1:08.60 perc 1500 m gyors:

Késely Ajna 16:30.35 perc 100 m pillangó:

Szilágyi Liliána 59.70 másodperc 400 m vegyes:

Hosszú Katinka 4:42.56 perc 4×100 m vegyes gyorsváltó:

Lengyelország 3:29.86 perc

Kiemelt kép: Facebook / – Magyar Úszó Szövetség