Nem kerül be idén a Hírességek Csarnokába Kobe Bryant

A januárban tragikus helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet nem fogják 2020-ban a Hírességek Csarnokába beiktatni.

Ennek egészen egyszerű oka van: augusztusról 2021-re halasztották a beiktató ünnepséget. Az ESPN-nek nyilatkozó testületi vezető szerint a koronavírus-járvány miatt kellett így dönteni. Bryant a következő év első negyedében kerülhet így a halhatatlanok közé.

